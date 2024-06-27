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С помощью GigaChat создали два модуля для чат-платформы Jivo

Нейросеть Сбера расширила возможности российской чат-платформы

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Unsplash

На базе нейросетевой модели GigaChat от Сбера создали два новых модуля для чат-платформы Jivo, сообщает пресс-служба Сбера.

Как рассказал CEO SberDevices Денис Филиппов, благодаря интеграции GigaChat с платформой Jivo появилась возможность создавать полноценные цифровые помощники.

«Использование GigaChat позволяет значительно повысить индекс удовлетворенности клиентов и получить максимально полную информацию от клиента при обработке запроса», — отметил он.

Отмечается, что с помощью внедренных решений бизнес может автоматизировать до 85% общения с клиентами в текстовых каналах. Так, в Jivo был внедрен AI-бот, который умеет самостоятельно общаться с клиентами на сайте, в мессенджерах, социальных сетях и других каналах.

Также платформа получила AI-ассистент, способный автоматически генерировать ответы, которые менеджер должен лишь проверить и отправить клиенту. Как утверждают в Сбере, более 60% ответов решения не нуждаются в исправлениях и могут быть направлены клиенту сразу. Кроме того, ассистент учитывает контекст диалога и загруженные ранее данные о компании.

CEO Jivo Олег Гумеров, при тестировании новых функций они показали отличные результаты. По его словам, процесс обработки запросов был автоматизирован до 85%, при этом на 32% удалось ускорить время первого ответа.

«Со всей ответственностью могу заявить, что внедрение искусственного интеллекта — самый быстрый, эффективный и доступный способ вывести клиентский сервис на новый, более качественный уровень», — добавил он.

Отмечается, что с помощью AI-ассистента и AI-бота компании могут анализировать общение с клиентами и использовать эти данные для развития бизнеса.

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