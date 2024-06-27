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Цены на газ в Польше взлетят разом на 20%

Стоимость газа для потребителей в Польше с 1 июля вырастет на 20%

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

В Польше с июля повысят цены на природный газ для населения. Стоимость энергоносителя вырастет разом на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление регулирования энергетики республики.

«С 1 июля 2024 года мы входим в период последовательной разморозки цен электроэнергии и газа для домохозяйств», — говорится в документе.

Начиная со следующего месяца стоимость газа для польских потребителей составит 239 злотых (порядка $59,1) за 1 МВтч. Текущий тариф в размере 200,17 злотых (около $49,5) за 1 МВтч был установлен в 2022 году и с тех пор не менялся.

Накануне «Газпром» и NIGC подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из России в Иран. Таким образом «Газпром» рассчитывает закрепиться на Ближнем Востоке, считают аналитики.

Ранее Газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций.

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