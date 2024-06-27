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Банк России сократит продажи валюты на рынке почти на треть

ЦБ РФ во втором полугодии сократит продажи валюты на рынке на 30%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России во втором полугодии сократит продажи иностранной валюты на внутреннем рынке до 8,4 млрд рублей в день. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

В первом полугодии ЦБ продавал валюту в объеме 11,8 млрд рублей в сутки. Таким образом, средний показатель сократится на 30%.

Показатель в 8,4 млрд рублей не окончательный, подчеркнули в центробанке. Значение будет корректироваться ежемесячно в зависимости от нефтегазовых сверхдоходов России и объема средств, которые Минфин направит на покупку или продажу валюты.

До этого правительство РФ ожидаемо смягчило требование к обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами: порог снизился с 80% до 60%. Рубль в ближайшее время вернется в комфортные для российских властей диапазоны, прогнозируют экономисты. Подробнее о том, что будет с курсами во втором полугодии и когда выгоднее покупать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, какую валюту лучше брать за границу.

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