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Россияне стали больше брать в долг через микрозаймы

Средний размер микрозайма в России превысил 10 тысяч рублей

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Depositphotos

Средний размер микрозайма в России по итогам мая превысил 10 тыс. рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В прошлом месяце россияне брали микрокредита в среднем на 10,06 тыс. рублей (+0,5% к апрелю). Для сравнения: в мае 2023-го показатель составлял 9,15 тыс. рублей. Таким образом, за прошедший год средний размер микрокредита в стране вырос на 9,9%.

Больше всего денег в долг через микрокредиты в мае брали жители Москвы — в среднем 12,14 тыс. рублей. в тройку также вошли Санкт-Петербург (11,17 тыс. рублей) и Московская область (10,92 тыс. рублей).

Всего по результатам мая россияне взяли микрозаймов на рекордные за полтора года 81,4 млрд рублей. Эксперты связывают такую динамику с активностью заемщиков, в том числе тех, чьи доходы резко выросли.

Ранее стало известно, кому в России весной чаще одобряли микрокредиты.

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