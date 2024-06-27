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Газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций

IGU: санкции против России могут привести к дефициту СПГ в мире

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Мир рискует столкнуться с дефицитом СПГ из-за санкций против России, предупреждают эксперты Международного газового союза (IGU). Об этом говорится в июньском отчете организации.

Ограничения США в отношении российского газового проекта «Арктик СПГ-2», которые привели к оттоку акционеров, а также запрет на транзит СПГ из России через европейские порты спровоцировали глобальные перебои в поставках. Дополнительное давление на отрасль оказывает заморозка выдачи лицензий американским предприятиям на экспорт СПГ, отметили аналитики.

На этой неделе Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Среди новых мер — ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского СПГ.

До этого первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал новые санкции ЕС. По его мнению, США пытаются «добивать, как могут» экономику Европы, обязывая себе во вред ужесточать рестрикции.

Ранее аналитики объяснили, зачем «Газпром» хочет выйти на рынок Ирана.

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