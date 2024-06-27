Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере предложили сократить сроки процедуры банкротства

В Сбере рассказали, как ИИ поможет ускорить процедуру банкротства

close
100%
Shutterstock/Tero Vesalainen

Законодательные изменения и технологии искусственного интеллекта (ИИ) помогут ускорить процедуру банкротства, сказал вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин в рамках сессии «Цифровизация на службе эффективности: минимизация дискреционных решений в банкротном праве».

По его словам, для экономики важно ускорить возврат активов лиц, которые находятся в процедуре банкротства.

Демин добавил, что ИИ может помочь сократить процедуру банкротства.

«Наша нейросетевая модель GigaChat способна давать сотруднику 16 рекомендаций насчет дальнейших действий. Мы продолжаем обучать систему и внедряем ее в процесс сопровождения банкротства», — сказал Демин.

Также он отметил, что законодательные изменения помогут кардинально ускорить процедуру в начальной стадии.

По его словам, необходимо упростить доступ АУ к информации о банкротстве, отменить обязательную процедуру наблюдения в случае, если платежеспособность должника восстановить невозможно, а также изменить модель торгов.

«Реализация этих законодательных инициатив позволит ускорить процедуру банкротства как минимум на 6–7 месяцев», — сказал Демин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами