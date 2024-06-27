В Сбере предложили сократить сроки процедуры банкротства

Законодательные изменения и технологии искусственного интеллекта (ИИ) помогут ускорить процедуру банкротства, сказал вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин в рамках сессии «Цифровизация на службе эффективности: минимизация дискреционных решений в банкротном праве».

По его словам, для экономики важно ускорить возврат активов лиц, которые находятся в процедуре банкротства.

Демин добавил, что ИИ может помочь сократить процедуру банкротства.

«Наша нейросетевая модель GigaChat способна давать сотруднику 16 рекомендаций насчет дальнейших действий. Мы продолжаем обучать систему и внедряем ее в процесс сопровождения банкротства», — сказал Демин.

Также он отметил, что законодательные изменения помогут кардинально ускорить процедуру в начальной стадии.

По его словам, необходимо упростить доступ АУ к информации о банкротстве, отменить обязательную процедуру наблюдения в случае, если платежеспособность должника восстановить невозможно, а также изменить модель торгов.

«Реализация этих законодательных инициатив позволит ускорить процедуру банкротства как минимум на 6–7 месяцев», — сказал Демин.