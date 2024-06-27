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Стало известно, когда ЕС введет пошлины на украинские яйца и сахар

FT: пошлины ЕС для украинских яиц и сахара вступят в силу с 28 июня

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Shutterstock

Евросоюз введет пошлины на импорт украинских яиц и сахара с 28 июня — в этот день ограничения вступят в силу. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, пошлина на тонну сахара будет составлять €419, а на тонну сахара-сырца — €339. Цена яиц в результате вступления в силу новых правил увеличится на 30 центов за килограмм.

Как рассказал FT замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка, несмотря на то, что уровень тарифов соответствует соглашению, заключенному Украиной и ЕС, Киев попробует улучшить свое положение путем переговоров с Брюсселем.

19 июня Еврокомиссия также ввела тарифные квоты в отношении украинского зерна. Меры будут действовать по 5 июня 2025 года.

После начала СВО Евросоюз перешел на режим свободной торговли с Украиной. Прибыль объединения от такого режима по итогам 2023 года составила €16 млрд. Это также ударило по аграрной отрасли ЕС и вызвала многочисленные акции протеста со стороны европейских фермеров.

Ранее стало известно, что засушливая погода в России подстегнула мировой рост цен на пшеницу.

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