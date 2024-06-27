Россияне стали чаще покупать отечественную электронику

Доля брендов из РФ и стран СНГ на российском рынке электроники по итогам 2023 года выросла до 32%, рассказал управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников. Его слова приводит газета «Ведомости».

В прошлом году россияне приобрели 332 млн устройств. Из них 106,2 млн пришлось на бренды из России и СНГ, включая собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей.

По результатам первого полугодия 2024-го доля подобных товаров на отечественном рынке составила порядка 18%. В то же время общее количество такой техники выросло на 70% по сравнению с январем — июнем прошлого года.

До этого сообщалось, что Россия рекордно увеличила закупки смартфонов у Индии. Объем импорта по итогам первых четырех месяцев составил $85,2 млн, что в 14 раз превышает показатель за аналогичный период 2023-го.

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