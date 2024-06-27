Аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Официальный курс доллара на следующей неделе составит 88-89 руб., евро — выше 94 руб., юаня — 12,5 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

По его словам, на будущей неделе возможно небольшое ослабление рубля на фоне завершения налогового периода в России.

«Кроме того, импортеры постепенно перенастраивают схемы оплаты поставок, пострадавшие из-за последних санкций, и это будет стимулировать спрос на иностранную валюту. Еще один фактор, который поможет сократить «навес» предложения инвалют на рынке и приблизить курс рубля к экономически более обоснованным уровням — смягчение требований к экспортерам в части возврата выручки, порог репатриации был сокращен с 80 до 60%», — отметил аналитик.

При этом он не ждет активного и существенного ослабления рубля — на стороне нацвалюты по-прежнему фундаментальный фактор жесткой денежно-кредитной политики, достаточно комфортные цены на нефть, установившиеся в последнее время, а также покупка рублей компаниями под выплату дивидендов.

Официальный курс доллара на 26 июня составил 87,277 руб., евро — 93,7347 руб., юаня — 11,8105 руб. ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро, исходя из данных межбанковского рынка после того, как из-за санкций США Мосбиржа прекратила торги американской и европейской валютами.

Ранее экономист спрогнозировал , до каких значений доллар упадет в ближайшее время.