Россияне резко сократили траты в duty free

Россияне снизили траты в магазинах duty free, кафе и ресторанах на территории аэропортов на 45%. Средний чек при этом увеличился на 11%, до 2488 руб. Такие данные показал анализ транзакций по картам клиентов Почта Банка с начала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Исследование есть у «Газеты.Ru».

В магазинах duty free траты снизились на 43% по сравнению с прошлым годом. Однако средний чек вырос на 39% и составил 2990 руб. Наибольший средний чек зафиксирован во Владивостоке в размере 4633 руб., в Москве – 3711 руб., в Екатеринбурге – 2801 руб., Минеральных Водах – 2449 руб., Самаре – 1089 руб.

Эксперты Почта Банка отметили, что уменьшение спроса на товары duty free связано с идентичным ассортиментом в городских сетевых точках. При этом цены в магазинах беспошлинной торговли зачастую выше, особенно на косметику, шоколад и товары для путешествий.

Также россияне сократили на 62% расходы на посещение кафе и ресторанов в залах аэропортов. Средний чек вырос на 2% и составил 1397 руб. Высокие цены на питание в авиагаванях приводят к снижению спроса. Зачастую пассажиры приезжают перед вылетом и сразу идут на посадку. Те же, кому предстоит длительное ожидание предпочитают посещать бизнес-залы. Траты в этой категории выросли на 16%: комфортные условия ожидания вылета пользуются популярностью среди россиян.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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