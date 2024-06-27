Финансист рассказал, что будет с ценами на бензин в июле

Цены на бензин на российских заправках в июле 2024 года могут вырасти на 0,5-0,8% по сравнению с текущими уровнями. Такой прогноз «Газете.Ru» дал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Цены на российских заправках на бензин и дизель если и снижаются, то чисто символически. Это связано с тем, что стоимость литра популярных сортов бензина Аи-95 и Аи-98 складываются на 2/3 из акцизов, сборов и налогов — и лишь затем из заработка производителя и посредников, а также самой стоимости нефти и процесса», — пояснил финансист.

По словам Скрябина, в разгар бума потребительского спроса россиян на топливо летом — идет сезон отпусков, когда энергично используются личные автомобили и развернута сельскохозяйственная кампания уборки урожая — цены могут повышаться на 0,5-0,8% ежемесячно.

По данным MultiGo, 26 июня 2024 года литр бензина АИ-92 на заправках стоит 51,62 руб., АИ-95 — 57,26 руб. Исходя из оценки, цены могут вырасти до 52 руб. за литр «92-го» бензина и до 57,7 руб. за литр «95-го».

Ранее автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать автомобиль в жару.