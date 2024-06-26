В Банке России призвали расширить инструментарий международных расчетов

Центральный банк России предлагает использовать все способы для нормализации международных расчетов. Об этом заявил первый зампред ЦБ России Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы, в том числе центральных банков, какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать <...> Потому что — не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны — это просто все, это погибель», — считает Чистюхин.

Евросоюз в июне 2024 года ввел санкции против российской системы СПФС — аналога SWIFT, который тем не менее не зависит от его каналов.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в России могут повыситься цены на импортные товары из-за новых санкций Евросоюза против РФ.

Ранее сообщалось, что включают новые санкции ЕС.