В Сбере рассказали, как упростить процедуру банкротства

В России необходимо упростить процедуры банкротства, считает начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Он добавил, что стандартные формы для разных типов заявлений помогут упростить процедуру банкротства.

«Было бы значительно удобнее, если уже по первой странице документа становилось понятно, что требуется, а дальше шла бы обосновывающая фактура», — сказал он.

Акимов добавил, что также в России необходимо упростить инструмент замещения активов.

«Для выделения активов нужно создавать акционерное общество (АО), что долго и дорого. Необходимо дать возможность создавать на базе банкрота юрлица в форме обществ с ограниченной ответственностью», — сказал он.

Акимов подчеркнул, что такое нововведение помогло бы быстрее возвращать активы в хозяйственный оборот.