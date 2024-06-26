В России расширят режим блокировок товаров на кассах

Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, расширится на новые категории товаров. Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский, передает РИА Новости.

По его словам, правительство уже приняло решения по внедрению режима в 14 группах товаров. Сейчас прорабатывается возможность его запуска еще в восьми категориях.

Как пояснил в своем сообщении оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), помимо уже запущенного режима блокировки на кассах в отношении табака, пива, молочной продукции и воды, механизм распространится на все группы товаров, которые уже подлежат обязательной маркировке. Запуск разрешительного режима для ветпрепаратов, технических средств реабилитации (ТСР), велосипедов, икры и безалкогольного пива планируется в 2025 году. Кормов для животных и растительных масел – в 2026 году, а консервов – в 2027 году.

С 1 апреля в России действует режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров. Разрешительный режим поэтапно внедрялся в 13 группах товаров, подлежащих маркировке — табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

До этого сообщалось, что министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Росстандарт утвердили законопроект, который требует от производителей направлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым производятся их товары.

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