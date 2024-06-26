Следствие требует ареста бывшего топ-менеджера ГАЗа

Следствие потребовало заочно арестовать бывшего топ-менеджера Горьковского автомобильного завода (ГАЗа) Ларса Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слушание в Таганском районном суде Москвы.

«Поступило ходатайство об избрании меры пресечения Эберхардсону Л. Э. Э. заочно», — заявили в суде.

По данным следствия, Эберхардсону вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) — однако следствие отказалось давать уточнение, по каким именно эпизодам преследуется бизнесмен.

Эберхардсон был председателем совета директоров компании в 2006–2007 годах. Позднее он основал группу компаний Ferronordic и, по данным СМИ, является совладельцем Ивановского машиностроительного завода «Автокран».

До этого Верховный суд постановил отменить передачу государству в лице корпорации «Ростех» завода «Исеть», который принадлежал экс-депутату Малику Гайсину.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.