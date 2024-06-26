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Молодые россияне рассказали, сколько готовы откладывать в месяц

«Известия»: большинство молодых россиян готовы откладывать до 500 рублей в месяц

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Depositphotos

Половина молодых россиян (51%) готовы откладывать не более 500 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее», пишет газета «Известия».

18% опрошенных признались, что для них комфортно откладывать от 1 тыс. до 2 тыс. рублей ежемесячно. Каждый седьмой респондент назвал сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, каждый восьмой — более 5 тыс. рублей.

В топ-3 самых популярных финансовых инструментов среди молодых россиян вошли банковский вклад (назвали 52% опрошенных), золото и драгметаллы (22%) и валюта (13%).

Основная мотивация откладывать деньги у молодого поколения — жить на пассивный доход после 35 лет.

Согласно исследованию Nibble Invest, средний размер пассивного дохода россиян сегодня составляет 20 тыс. рублей в месяц.

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