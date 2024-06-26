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Кредитка Сбера стала лучшей по версии Frank RG

Frank RG наградил кредитную карту Сбера в 3 номинациях премии

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Кредитная СберКарта по итогам исследования Frank RG «Рынок кредитных карт и рассрочки 2024» получила три награды премии Frank Credit Cards Award 2024, сообщает пресс-служба Сбера.

Карта победила в номинациях: «Лучшая кредитная карта», «Самые удобные условия кредитной карты для массовых клиентов» и «Самая выгодная кредитная карта для состоятельных клиентов» (СберКарта Прайм).

Отмечается, что в рамках исследования специалисты Frank RG проанализировали продукты более 20 российских банков. Они изучили тренды на рынке кредитных карт и рассрочки в России, потребности и предпочтения клиентов, качество услуг и сервисов по оформлению продуктов банков, а также широту и выгодность линейки кредитных карт.

Исследованию показало что, в прошлом году году кредитные карты обогнали кредиты наличными и стали самым крупным сегментом розничного кредитования по числу заемщиков в России. При этом аналитики прогнозируют, что к концу 2024 года количество активных кредиток у россиян превысит 60 млн штук.

Согласно исследованию, сервисные составляющие (неценовые условия), например, понятность, честность, удобство мобильного приложения, в 2023 году впервые стали частью ценностного предложения банков и во многом вышли на первый план.

Напомним, по итогам 2022 года кредитка Сбера уже получала премию Frank Credit Cards Award в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов». Кроме того, в 2023 году портал «Банки.ру» назвал СберКарту картой года.

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