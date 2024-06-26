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Оборот внешней торговли России превысил 20 трлн рублей

ФТС: оборот внешней торговли России к началу июня составил 21,7 трлн рублей

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Shutterstock

Оборот внешней торговли России без учета стран ЕАЭС по итогам января — мая составил 21,7 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева.

За пять месяцев страна отправила на экспорт товаров на 13,336 трлн рублей. В то же время объем импорта составил 8,373 трлн рублей.

Грузооборот, по данным на 1 июня, превысил 333 млн тонн. При этом из них почти 312 млн тонн составил экспорт.

Накануне сообщалось, что товарооборот России и Белоруссии в 2024 году может достичь рекордных $60 млрд. По итогам прошлого года объем торговли между странами составил $50 млрд.

До этого Россия и Вьетнам договорились развивать экономическое сотрудничество. Целью является расширение торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Евросоюза упал до минимума с 2000 года.

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