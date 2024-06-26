Пошлины на импортное вино предложили повысить до 25%

Пошлину на вино из недружественных стран могут повысить до 25% уже в августе этого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

Отмечается, что профильные ведомства, среди которых министерство финансов, министерство сельского хозяйства, министерство экономического развития, обсудили возможность увеличения ставки ввозной пошлины на вино из недружественных стран с 20 до 25% уже с августа 2024 года.

По словам одного из источников издания, речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику. По его словам, эти меры будут чувствительными для зарубежных компаний и одновременно стимулируют российское производство.

18 июня директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз спрогнозировал, что через два месяца в России невозможно будет найти бутылку вина дешевле 300 рублей.

До этого президент Х5 Group Екатерина Лобачева указала на резкое сокращение доли иностранного вина стоимостью до 500 рублей в российских магазинах. В первую очередь речь идет о недорогих европейских винах.

Ранее сомелье развеял миф о некачественных российских винах.