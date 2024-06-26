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В Минфине предложили ограничить рост налоговой нагрузки на владельцев иностранных компаний

Минфин РФ смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний

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Владимир Баранов/РИА Новости

Минфин РФ в рамках поправок в налоговый законопроект предложил ограничить максимальную сумму налоговой нагрузки на владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), пишет РБК со ссылкой на документ.

Речь идет о владеющих КИК предпринимателях, которые выбрали режим фиксированного НДФЛ. С 2025 года нагрузка на них увеличится, но будет ограничена 25 млн рублей.

Таким образом, по новой схеме все КИК, начиная с шестой, будут обходиться их владельцу «бесплатно». Изначально предлагалось перевести владельцев КИК на уплату 5 млн рублей за каждую компанию.

Сейчас фиксированный НДФЛ составляет 5 млн рублей и уплачивается одним владельцем вне зависимости от числа принадлежащих ему КИК.

По итогам 2023 года владельцы КИК заплатили в бюджет 1,9 млрд рублей налогов.

До этого сообщалось, что нулевая ставка НДС для гостиниц в России будет сохранена до 2030 года.

Ранее стало известно, сколько российский бюджет получил от налога на богатых.

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