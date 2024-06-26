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Адвокат Ассанжа сделал заявление о дальнейшей деятельности WikiLeaks

Адвокат Ассанжа Поллак заявил, что WikiLeaks продолжит функционировать

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Kim Hong-ji/Reuters

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что работа организации будет продолжена. Как пишет ТАСС, он это сделал после того, как Федеральный окружной суд США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) объявил приговор.

Он подчеркнул, что уверен в том, что господин Ассанж продолжит выступать в защиту свободы слова и прозрачности.

«У него мощный голос, который невозможно заглушить», — отметил адвокат.

При этом брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон заявил, что тот пока не планирует возобновлять свою профессиональную деятельность. Родственник раскрыл в беседе с журналистами, что Ассанж хочет уделить больше времени семье и восстановлению своего здоровья.

Шиптон отметил, что на данный момент его брат просто рад своей свободе и хочет заниматься обычными делами, включая совместное время с близкими.

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Манглона признала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

Ранее брат Ассанжа заявил, что Австралия выступила ключевым переговорщиком по сделке с США.

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