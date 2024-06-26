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В России не увидели необходимости в наращивании госдолга

В Минфине заявили, что в данный момент не видят необходимости наращивать госдолг

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Мария Девахина/РИА «Новости»

По словам первого заместителя министра финансов России Ирины Окладниковой, в настоящее время Минфин РФ не считает необходимым увеличивать государственный долг. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что ненефтегазовые доходы идут хорошо, поэтому планируется придерживаться имеющихся доходов.

«На данный момент нет необходимости. У нас ненефтегазовые доходы хорошо идут, поэтому будем стараться укладываться в те доходы, которые есть,» — подчеркнула Окладникова, отвечая на вопрос о возможности увеличения государственного долга.

Она также отметила, что текущий уровень государственного долга соответствует установленным параметрам, предусмотренным государственной программой.

«Мы считаем текущий уровень долга безопасным, обслуживаем его. Это, конечно, расходы, но это связано в большей степени с ростом ключевой ставки,» — пояснила Окладникова.

До этого бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что экономический крах США неизбежен из-за огромного госдолга. Выплаты по процентам достигли триллиона долларов, что составляет треть всех налогов Штатов, отметил предприниматель.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.

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