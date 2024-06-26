Названо условие, обязывающее россиян стать ИП

Россияне вправе вести предпринимательскую деятельность, являясь самозанятым (налог 4-6%), без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) только до тех пор, пока доходы не превысили в текущем календарном году 2,4 млн руб. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов.

«В случае превышения этого лимита налогоплательщики должны сообщить налоговым органам о переходе на упрощенную систему налогообложения (платится налог 6%) в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика, что потребует регистрации в качестве ИП», — уточнил адвокат.

В противном случае налогоплательщик после регистрации в качестве ИП останется плательщиком НДФЛ (сейчас — 13% и 15%) со всего полученного от предпринимательской деятельности дохода, также могут быть дополнительные сборы.

По словам адвоката, с момента регистрации в качестве ИП и выбора какого-то налогового режима налогоплательщик подпадает под более пристальное внимание налоговых органов: размер доходов и налогов, которые уплачивают ИП, с точки зрения государства представляют гораздо более значимую величину, чем доходы самозанятого, максимальный налог с которых за год составляет 144 тыс. руб.

Специальные налоговые режимы предоставляют возможность предпринимателю существенно сэкономить на налогах по сравнению в общем режиме налогообложения с его ставкой НДФЛ 13/15%, поэтому их выбирает подавляющее количество ИП.

Адвокат уточнил, что налоговые органы также понимают, что специальные режимы могут использоваться ИП в целях незаконного уменьшения налоговых обязательств других бизнесов, искусственного дробления единого бизнеса между родственниками, членами семьи и другими связанными между собой лицами, здесь возможны другие злоупотребления. Поэтому риски проверки деятельности ИП и правильности уплаты налогов по сравнению с режимом самозанятого существенно вырастают, заключил адвокат.

До этого «Газета.Ru» рассказала о новых налоговых изменениях.

Ранее сообщалось, что доходы российских фрилансеров резко выросли с начала СВО.