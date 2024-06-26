Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, обязывающее россиян стать ИП

Адвокат Парамонов: при доходах от 2,4 млн рублей в год россияне должны стать ИП

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Россияне вправе вести предпринимательскую деятельность, являясь самозанятым (налог 4-6%), без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) только до тех пор, пока доходы не превысили в текущем календарном году 2,4 млн руб. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов.

«В случае превышения этого лимита налогоплательщики должны сообщить налоговым органам о переходе на упрощенную систему налогообложения (платится налог 6%) в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика, что потребует регистрации в качестве ИП», — уточнил адвокат.

В противном случае налогоплательщик после регистрации в качестве ИП останется плательщиком НДФЛ (сейчас — 13% и 15%) со всего полученного от предпринимательской деятельности дохода, также могут быть дополнительные сборы.

По словам адвоката, с момента регистрации в качестве ИП и выбора какого-то налогового режима налогоплательщик подпадает под более пристальное внимание налоговых органов: размер доходов и налогов, которые уплачивают ИП, с точки зрения государства представляют гораздо более значимую величину, чем доходы самозанятого, максимальный налог с которых за год составляет 144 тыс. руб.

Специальные налоговые режимы предоставляют возможность предпринимателю существенно сэкономить на налогах по сравнению в общем режиме налогообложения с его ставкой НДФЛ 13/15%, поэтому их выбирает подавляющее количество ИП.

Адвокат уточнил, что налоговые органы также понимают, что специальные режимы могут использоваться ИП в целях незаконного уменьшения налоговых обязательств других бизнесов, искусственного дробления единого бизнеса между родственниками, членами семьи и другими связанными между собой лицами, здесь возможны другие злоупотребления. Поэтому риски проверки деятельности ИП и правильности уплаты налогов по сравнению с режимом самозанятого существенно вырастают, заключил адвокат.

До этого «Газета.Ru» рассказала о новых налоговых изменениях.

Ранее сообщалось, что доходы российских фрилансеров резко выросли с начала СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами