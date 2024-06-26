Россиянам назвали минус досрочной пенсии

Россияне, которые досрочно вышли на пенсию, могут ее лишиться в случае трудоустройства. При выходе на работу человек теряет эти пенсионные выплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по правовым вопросам СберНПФ Кирилл Савин.

«О факте трудоустройства пенсионеру необходимо сообщить в территориальный орган Социального фонда России. Выгода досрочного выхода на пенсию зависит от индивидуальных обстоятельств каждого человека. При принятии решения стоит учесть размер будущей пенсии, наличие альтернативных источников дохода и личного пенсионного капитала», — подчеркнул эксперт.

По его словам, право на досрочную пенсию предоставляется по следующим причинам:

● выслуга лет — например, для врачей, военных и космонавтов;

● статус многодетной матери, родителя или опекуна ребенка с инвалидностью;

● работа на Крайнем Севере, а также во вредных или опасных условиях, определенных правительством;

● работа в гражданской авиации, спецслужбах или на одной из должностей, указанных в законе «О страховых пенсиях».

Савин добавил, что россияне, потерявшие работу, могут получить досрочную пенсию, но для этого необходимо подтвердить статус безработного в службе занятости, иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин и 28,2 пенсионного балла в 2024 году. В заключение Савин отметил, что отказ в досрочном выходе на пенсию может быть связан с несоответствием заявителя установленным законом критериям, например, недостаточным стажем или количеством пенсионных баллов.

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