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Стало известно, в какие города зарубежья стало дешевле летать

«Авиасейлс»: на июль больше всего подешевели перелеты в Ташкент и Пхукет

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Shutterstock

Ташкент (Узбекистан) и Пхукет (Таиланд) стали лидерами по снижению цен на авиабилеты из России на июль — цены снизились на 10% по каждому направлению по сравнению с июнем 2024-го. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».

Из Москвы в Ташкент туда-обратно в июле можно улететь за сумму от 16 400 руб. на одного человека, из Санкт-Петербурга — от 25 200 руб. Перелет в Пхукет из Москвы стоит от 49 670 руб., из Санкт-Петербурга — от 53 200 руб.

Авиабилеты в Бангкок (Таиланд) подешевели на 8%.
*Из Москвы перелет стоит от 40 900 руб.
*Из Санкт-Петербурга — от 46 330 руб.

В Белград (Сербия) и Дубай (ОАЭ) цены на билеты снизились на 7% к июню. Из Москвы перелет обойдется более чем в 48 730 руб., из Санкт-Петербурга — от 55 930 руб.

Авиабилеты в Дубай туда-обратно в июле стоят:
*Из Москвы — от 26 550 руб.
*Из Санкт-Петербурга — от 29 050 руб.

Перелет в Анталью (Турция) стал выгоднее на 5%. Стоимость авиабилетов туда-обратно:
*Из Москвы — от 27 110 руб.
*Из Санкт-Петербурга — от 32 500 руб.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее стало известно, в какие города России стало дешевле летать.

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