В Иране оценили влияние санкций на расчеты с Россией

Западные санкции не оказали влияния на расчеты между Ираном и Россией, так как они производятся в национальных валютах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Сафари, передает РИА Новости.
«Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями», — отметил он.
Сафари обратил внимание, что сейчас коммерческие сделки между Ираном и Россией осуществляются «в риалах и рублях».
Дипломат напомнил данные, которые привел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в основе около 90 процентов сделок лежит местная валюта.
Во вторник, 25 июня, в Кремле прокомментировали введенные против России санкции ЕС.
Накануне совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия переживет санкции, но не забудет попытку навредить народу.