В Иране оценили влияние санкций на расчеты с Россией

Западные санкции не оказали влияния на расчеты между Ираном и Россией, так как они производятся в национальных валютах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Сафари, передает РИА Новости.

«Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями», — отметил он.

Сафари обратил внимание, что сейчас коммерческие сделки между Ираном и Россией осуществляются «в риалах и рублях».

Дипломат напомнил данные, которые привел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в основе около 90 процентов сделок лежит местная валюта.

Во вторник, 25 июня, в Кремле прокомментировали введенные против России санкции ЕС.

Накануне совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия переживет санкции, но не забудет попытку навредить народу.