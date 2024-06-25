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Агроном объяснила, с чем связано подорожание моркови в России

Агроном Ганичкина: подорожание моркови в РФ не связано с майскими заморозками

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Подорожание моркови в июне никак не связано с майскими заморозками, поскольку культура является устойчивой к низким температурам. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный агроном России Октябрина Ганичкина.

«У меня на даче морковь замечательная, большая. Она пережила все заморозки и дожди. Ничего на нее не повлияло. <...> Cейчас в магазинах продается урожай прошлого года. <...> Я уверена, что повышение цен носит спекулятивный характер», — сказала Ганичкина.

25 июня заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что с 15 по 22 июня 2024 года так называемый Индекс Мишек повысился на 0,1% против снижения на 0,3% неделей ранее. То есть инфляция в России немного ускорилась, и увеличение индекса произошло за счет подорожания моркови, пояснил он.

В мае 2024 года Индекс Мишек вырос на 8,7% к маю 2023-го. В апреле индекс увеличился на 11,2%. То есть годовая инфляция в России начала понемногу снижаться. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу на ПМЭФ-2025 довести инфляцию в России до целевых 4%.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России по состоянию на 17 июня 2024-го составила 8,46%.

Ранее в «БКС Мир инвестиций» предрекли достижение инфляции в 4% к середине 2025 года.

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