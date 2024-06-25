Финансисты предрекли рост доллара к концу лета

Курс доллара в ближайшее время стабилизируется, к концу лета он вырастет до 90 рублей, считает директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. К этому времени решатся проблемы с трансграничными операциями, а рубль ослабнет, заявил он в пресс-центре НСН.

Все факторы, укрепляющие курс рубля, к концу лета будут иметь меньшее влияние на ситуацию, считает эксперт.

«Мы сейчас наблюдаем доллар за 87-88 рублей. Вполне вероятно, что этот уровень останется, а мы пойдем к уровню 90 рублей за доллар. Какого-то апокалипсиса не произошло, в ближайшей перспективе мы стабилизируемся», — уверен он.

Россиян Кабаков призвал не поддаваться панике, подчеркнув, что многие заявления о ситуации в финансовой отрасли создают лишне давление. Как пример он привел сообщение о том, что «дочка» китайского Bank of China завершает сотрудничество с Россией – по словам аналитика, она и ранее не работала с российскими банками.

«Это некое информационное давление. Многие поддаются панике. Я бы так не делал, лучше ориентироваться на динамику внебиржевого курса», — посоветовал специалист.

До этого эксперты предрекли обвал рубля до 93–94 за доллар на первую половину июля. Подчеркивается, что до конца июня сохранится позитивный тренд в рублевых парах, российская валюта может укрепиться до 80 за доллар и 86 за евро.

Ранее была назвала цена, выше которой россияне могут перестать его покупать.