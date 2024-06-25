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В павильоне Сбера на выставке «Россия» встретили миллионных посетителей

Семья москвичей стала миллионными посетителями павильона Сбера на ВДНХ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Павильон Сбера на ВДНХ посетили 1 млн человек. Юбилейными гостями стали Сергей и Яна Архипенко из Москвы с детьми Сережей и Мишей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Миллионные посетители получили в подарок индивидуальную экскурсию, умную колонку SberBoom и толстовки со СберКотом.

Глава семейства оценил то, как в павильоне демонстрируют возможности нейросети Kandinsky — через нанесение созданных искусственным интеллектом изображений на банковские карты и футболки. Его супруга узнала, что Сбер теперь не просто банк, а мощная технологическая компания.

Сергей Архипенко работает интернет-маркетологом, Яна занимается таможенным оформлением в международной компании по производству кондитерских изделий. Дети с отличием окончили 1-й и 7-й классы, оба играют в баскетбол за команду «Динамо Москва».

Любовь к этому виду спорта мальчики унаследовали от отца, который с детства увлекается баскетболом и играет в Межрегиональной любительской баскетбольной лиге.
Семья Архипенко любит путешествовать, посещать интересные места и весело проводить время. В павильон Сбера они пришли по инициативе детей.

Архипенко — давние клиенты Сбера. Пользуются услугами банка для хранения вкладов и для инвестиций. Также они брали в Сбере кредит на трехкомнатную квартиру в Крылатском, который уже погасили.

Экспозиция Сбера на ВДНХ находится в павильоне № 2 возле фонтана «Дружба народов». Выставка «Россия» продлится до 8 июля включительно.

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