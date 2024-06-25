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Ушедшая из РФ компания-золотодобытчик покинет Мосбиржу

Компания Solidcore Resources решила уйти с Мосбиржи после 30 сентября

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (ранее Polymetal) подала заявку на делистинг своих акций с Московской биржи. Об этом говорится на сайте предприятия.

«Согласно заявке на делистинг, компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года», — пишет пресс-служба компании, уточняя, что Мосбиржа может в итоге установить иную дату делистинга.

Причиной ухода с биржи в Solidcore Resources называют санкции США, а также тот факт, что в марте компания продала свои российские активы. Отмечается, что ряд акционеров, которые соответствуют определенным критериям, могут принять участие в обмене ценных бумаг на новые до 30 сентября.

Еще в феврале Polymetal утверждала, что не собирается уходить с Мосбиржи.

Ранее сообщалось, что санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков.

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