Ушедшая из РФ компания-золотодобытчик покинет Мосбиржу

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (ранее Polymetal) подала заявку на делистинг своих акций с Московской биржи. Об этом говорится на сайте предприятия.

«Согласно заявке на делистинг, компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года», — пишет пресс-служба компании, уточняя, что Мосбиржа может в итоге установить иную дату делистинга.

Причиной ухода с биржи в Solidcore Resources называют санкции США, а также тот факт, что в марте компания продала свои российские активы. Отмечается, что ряд акционеров, которые соответствуют определенным критериям, могут принять участие в обмене ценных бумаг на новые до 30 сентября.

Еще в феврале Polymetal утверждала, что не собирается уходить с Мосбиржи.

Ранее сообщалось, что санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков.