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Россиян предостерегли о новой схеме мошенничества

Финансист Лашко: в России появилась новая схема мошенничества с кредитами

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Unsplash

В России появилась новая схема мошенничества с кредитами, предупредил финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. Пользователям предлагают взять кредит и перевести деньги на счет некой инвестфирмы, рассказал он. Его слова приводит «Лента.ру».

Злоумышленники убеждают жертву взять займ в любом крупном банке и переслать 60% от полученной суммы на счет инвестфирмы. В обмен мошенники обещают полностью погасить долг. Некоторое время платежи действительно поступают, однако в какой-то момент они прекращаются.

«Несколько месяцев мошенники платят по взятому кредиту, ведь человек должен рассказать всем товарищам, какой он молодец. И эти товарищи должны сделать то же самое», — комментирует Лашко.

При этом если несколько платежей по кредиту все же было, злой умысел согласно уголовному праву не просматривается. Соответственно, такая схема не считается откровенным мошенничеством, отметил эксперт.

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