Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главный покупатель российских удобрений сократил закупки некоторых из них

ЦЦИ: Индия в первом квартале сократила закупки азотных удобрений на 35%

close
100%
Shutterstock/Singkham

Индия по итогам первого квартала сократила закупки азотных удобрений на 35% год к году, до 1,1 млн тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Импорт удобрений упал на фоне снижения стоимости СПГ, который используется для производства 90% карбамида в Индии. Закупочная цена энергоносителя в январе — марте сократилась на 26% и составила $393 за 1000 куб. м. Цена газа на внутреннем рынке к концу первого квартала находилась на уровне $286 за 1000 куб. м (-8% год к году).

В результате себестоимость изготовления удобрений в Индии снизилась на 6%, до $246 за тонну. Это на $84 за тонну ниже импортной цены.

Индия является крупнейшим мировым рынком сбыта азотных удобрений. Однако местные власти стремятся снизить зависимость страны от импорта карбамида и увеличить собственное производство. В перспективе это может сказаться на отечественных производителях удобрений, для которых Индия является одним из основных покупателей.

До этого Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий повышение НДПИ для добычи удобрений, а также железной руды, угля, алмазов и золота.

Ранее стали известны последствия 14-го пакета санкций ЕС против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами