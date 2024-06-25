Стало известно, в какие города России стало дешевле летать

Ставрополь и Архангельск стали лидерами по снижению цен на авиабилеты — на июль каждое из направлений оказалось на 7% выгоднее, чем в июне. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Перелет из Москвы в Ставрополь туда-обратно на одного человека стоит 13 660 руб., из Санкт-Петербурга — от 20 350 руб. В Архангельск в июле можно слетать из Москвы за 7 960 руб. и выше, из Санкт-Петербурга — за 7 200 руб. и больше.

В Тюмень и Хабаровск цены на авиабилеты в июле снизились на 3% к июню.

Перелет в Тюмень туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 10 270 руб.

*из Санкт-Петербурга — от 14 000 руб.

Отправиться в Хабаровск туда-обратно в июле стоит:

*из Москвы — от 24 450 руб.

*из Санкт-Петербурга — от 36 050 руб.

Авиабилеты в Пермь и Ижевск стали на 2% выгоднее, чем в июне.

Стоимость авиабилетов в Пермь туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 8 390 руб.

*из Санкт-Петербурга — от 15 090 руб.

Отправиться в Ижевск туда-обратно в июле стоит:

*из Москвы — от 9 990 руб.

*из Санкт-Петербурга — от 15 520 руб.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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