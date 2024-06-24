В Сбере назвали блокчейн и криптовалюты следующим шагом в развитии платежных систем

Блокчейн и криптовалюта станут следующим шагом в развитии российских платежных систем. Об этом в интервью газете «Ведомости. Капитал» рассказал старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг В2С» Дмитрий Малых.

По его мнению, на сегодняшний день потенциал этих технологий остается все еще не полностью раскрытым. При этом Малых уточнил, что Центробанк России и Министерство финансов РФ как регуляторы постепенно меняют свое отношение к криптовалюте.

«Это дает основание полагать, что скоро наступит этап создания простых сервисов для клиентов с использованием технологии блокчейна», — отметил старший вице-президент Сбера.

Он предполагает, что в скором времени в России произойдет активное развитие уже существующих платежных технологий. Например, по его мнению, россияне будут все чаще использовать оплаты по QR-кодам, платежи в один клик в интернете, а также биометрию.

«При совершении транзакций через QR-код или мобильный телефон используется интерфейс, позволяющий создавать интересные сценарии для клиентов, такие как подсветка выгод и предложение опций BNPL (от англ. buy now – pay later, т. е. покупай сейчас – плати потом)», — рассказал Малых.

Основной трендом в сфере платежей, где сейчас ведется активная работа, он назвал создание как можно более быстрого, удобного, бесшовного и гибкого клиентского опыта.