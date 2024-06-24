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Названы последствия новых санкций ЕС для российской экономики

Финансист Ермохин: новые санкции ЕС не окажут значимого влияния на экономику РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Новые санкции Евросоюза против России не окажут значимого влияния на отечественную экономику. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской Академии Иван Ермохин.

«14-й пакет санкций скорее направлен на усиление действия предыдущих ограничений, которые уже были введены ЕС. В частности, усиливаются ограничения для судов, используемых для поставок нефти. Также введены меры ответственности для дочерних европейских компаний за обход санкций. Существенными могут быть ограничения на транзит российского СПГ через европейские терминалы, при этом импорта эти ограничения не коснулись», — отметил экономист.

Он допустил, что произойдут изменения в части логистики российского СПГ, но в целом на товаропоток и экономику России введенные ограничения существенного влияния не окажут. Ермохин добавил, что в целом введенные санкции не будут иметь существенных последствий для обычных граждан.

До этого аналитик Владимир Антонов предрек рост цен на импортные товары в России из-за новых санкций.

Ранее стало известно, что вошло в 14-й пакет санкций ЕС против России.

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