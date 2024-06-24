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Названа причина задержания основателя «Русских фондов» Сергея Васильева

«Ъ»: совладелец «Русских фондов» Васильев стал подозреваемым по делу Новицкого

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Сергей Васильев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева задержали 22 июня в качестве подозреваемого по делу экс-президента инвестиционной компании АФК «Система» Евгения Новицкого. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, правоохранители подозревают Васильева в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в ходе совершения сделки по продаже в 2016 году негосударственного пенсионного фонда «Первый национальный пенсионный», откуда, по данным следствия, было украдено 3 млрд рублей. Общий ущерб по делу оценивается в 8,8 млрд рублей.

23 июня сообщалось, что вместе с Васильевым был задержан и директор «Русских фондов» Константин Бейрит, который также проходит подозреваемым по делу Новицкого.

22 июня Тверской районный суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест на срок до 20 августа. Следствие считает, что Новицкий вместе с подельниками разработал преступный план ради хищения средств акционерного общества «НПФ «Урал ФД».

Ранее сообщалось, что экс-совладелец компаний «Трансфин-М» Тайчер подозревается в хищении 710 млн рублей.

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