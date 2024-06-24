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Судно Transworld Navigator получило повреждения в Красном море после атаки хуситов

В Красном море судно Transworld Navigator получило повреждения

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Reuters

Балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени. Об этом пишет ТАСС.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что члены экипажа получили легкие травмы.

Судно продолжает движение несмотря на незначительные травмы членов экипажа и повреждения средней степени. Это уже четвертая атака на Transworld Navigator, который последний раз заходил в порт в Малайзии.

Хуситы ранее уже заявили о нападении на балкер. По их словам, судно было атаковано безэкипажным катером прямым попаданием.

В ответ на угрозы хуситов, связанные с обострением конфликта в Газе, движение «Ансар Аллах» объявило о намерении обстреливать территорию Израиля и блокировать проход судам через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в палестинском анклаве. С начала ноября прошлого года хуситы атаковали множество гражданских судов в регионе Красного моря и Аденском заливе.

В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о создании международной коалиции и запустили операцию Prosperity Guardian для защиты свободы навигации и обеспечения безопасности судов в Красном море.

Вооруженные силы Великобритании и США начали проводить удары по военным объектам мятежников в Йемене.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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