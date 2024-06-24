Минэкономразвития призвало турфирмы не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

Минэкономразвития РФ рекомендует турфирмам и отелям не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан в связи с последними событиями», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Минэкономразвития.

Вечером 23 июня в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале было совершено нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. После этого в Дагестане ввели режим КТО.

По последним данным, в республике погибло 10 человек. По меньшей мере шесть боевиков уничтожены.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после атаки ВСУ на Севастополь.