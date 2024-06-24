Экономист рассказал, что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки в России с 1 июля 2024 года цены на квартиры не снизятся. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Резкой реакции рынка на прекращение действия льготной ипотеки под 8%, скорее всего, не будет. Цены, вероятно, будут держаться на существующем уровне. В июле в связи с неопределенностью на рынке стоит повременить и с покупкой, и с продажей квартиры. В дальнейшем ожидается снижение спроса. Фактически банки уже приостанавливают прием заявок на льготные кредиты. Пока рынок не адаптируется, сделок с жильем станет меньше», — предположил Шедько.

Он не считает критичным для россиян прекращение программы льготной ипотеки. По словам экономиста, продолжат действовать «IT-ипотека» (под 5%), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (2-6%). Программа «Семейная ипотека», вероятно, будет продлена для семей с детьми младше шести лет и для малых городов страны, уверен экономист. По его мнению, ставка по семейной ипотеке скорее всего останется на уровне 6%.

По данным «Сравни.ру», ПСК по рыночной ипотеке достигает от 14 до 27%.

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