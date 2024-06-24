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Россиянам рассказали, как снизить ставку по кредиту

Экономист Белянчикова назвала три способа снижения ставки по кредиту

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Depositphotos

Банк может снизить россиянину ставку по кредиту, если заемщик не допускает по нему просрочек. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«В этом случае может происходить ежегодное снижение процентной ставки по кредиту на 1 процентный пункт. Таким способом банк поощряет своих добросовестных заемщиков. Второй и третий способы снизить ставку по займу — реструктуризация (увеличение срока кредита или снижение процентной ставки по нему) и рефинансирование (действующий кредит погашается за счет нового займа по более выгодной ставке)», — отметила экономист.

По словам Белянчиковой, наиболее реальным способом снижения ставки по кредиту является рефинансирование — в случае, если в стране падает ключевая ставка. По словам экономиста, чтобы претендовать на рефинансирование, нельзя иметь текущую просроченную задолженность. Чтобы убедить банк в необходимости реструктуризации, нужно доказать, что у вас ухудшилось финансовое положение из-за проблем со здоровьем или снижением ежемесячного дохода, добавила эксперт.

Экономист призвала не забывать о том, что процентная ставка — главная, но не единственная составляющая стоимости кредита — есть комиссии банка, платежи в пользу третьих лиц (например, страховых компаний), которые влияют на общую стоимость займа.

По данным ЦБ на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) по нецелевым потребительским кредитам в России составляет от 21,49 до 59,829% годовых. По данным «Сравни.ру», ПСК по ипотеке достигает от 14 до 27%. Ставки по вкладам составляют от 10 до 18,2%. Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. В 2023 году регулятор повышал ее пять раз, до 16% в декабре. Затем она четыре раза была сохранена на этом уровне, в том числе 7 июня.

Ранее россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.

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