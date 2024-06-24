Россиянам рассказали, как снизить ставку по кредиту

Банк может снизить россиянину ставку по кредиту, если заемщик не допускает по нему просрочек. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«В этом случае может происходить ежегодное снижение процентной ставки по кредиту на 1 процентный пункт. Таким способом банк поощряет своих добросовестных заемщиков. Второй и третий способы снизить ставку по займу — реструктуризация (увеличение срока кредита или снижение процентной ставки по нему) и рефинансирование (действующий кредит погашается за счет нового займа по более выгодной ставке)», — отметила экономист.

По словам Белянчиковой, наиболее реальным способом снижения ставки по кредиту является рефинансирование — в случае, если в стране падает ключевая ставка. По словам экономиста, чтобы претендовать на рефинансирование, нельзя иметь текущую просроченную задолженность. Чтобы убедить банк в необходимости реструктуризации, нужно доказать, что у вас ухудшилось финансовое положение из-за проблем со здоровьем или снижением ежемесячного дохода, добавила эксперт.

Экономист призвала не забывать о том, что процентная ставка — главная, но не единственная составляющая стоимости кредита — есть комиссии банка, платежи в пользу третьих лиц (например, страховых компаний), которые влияют на общую стоимость займа.

По данным ЦБ на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) по нецелевым потребительским кредитам в России составляет от 21,49 до 59,829% годовых. По данным «Сравни.ру», ПСК по ипотеке достигает от 14 до 27%. Ставки по вкладам составляют от 10 до 18,2%. Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. В 2023 году регулятор повышал ее пять раз, до 16% в декабре. Затем она четыре раза была сохранена на этом уровне, в том числе 7 июня.

Ранее россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.