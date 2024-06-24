Доходы российских фрилансеров резко выросли с начала СВО

Средний доход российских фрилансеров за январь — май 2024 года вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 54 тыс. руб. С начала СВО этот показатель увеличился более чем вдвое. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.

Самые высокие среднемесячные доходы — у внештатных специалистов, которые работают в налоговом статусе ИП — 307 тыс. руб. в месяц. Средний месячный доход физлиц и самозанятых за пять месяцев 2024 года — 36 тыс. руб. и 73 тыс. руб. соответственно.

«Как правило, исполнители, работающие в качестве физлиц, имеют более высокий доход, чем самозанятые. Динамику, при которой их средний доход в выбранном периоде ниже, можно объяснить тем, что с января по май объемы выплат самозанятым были больше, то есть компании чаще сотрудничали именно с самозанятыми», — объяснил эксперт.

По данным Solar Staff, доля российских фрилансеров, которые находятся за рубежом, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа работающих на себя против 3,3% в октябре — декабре 2023 года.

Ранее в Минфине сообщили, что режим самозанятости с действующими ставками налога 4% и 6% сохранится в России до 2028 года.