Стал известен уровень осведомленности россиян о продуктах стран БРИКС

Большинство опрошенных россиян — 57% — могут назвать хотя бы один продукт, которым славится та или иная страна БРИКС. Для сравнения, этот же показатель по странам СНГ — 40%, следует из опроса аналитического центра НАФИ. Результаты есть у «Газеты.Ru».

«У российского потребителя страны БРИКС, главным образом, ассоциируются с поставляемыми продуктами питания (чаще всего — фрукты и овощи) и напитками (чай, кофе). Например, Бразилия у россиян ассоциируется с бананами, кофе и какао, а также мясом. Индия — с чаем, рисом и специями. Китай — с рисом, лапшой и чаем», — отметили в пресс-службе НАФИ.

Китай, Индия и Бразилия являются самыми знакомыми россиянам странами-производителями. Доля респондентов, затруднившихся назвать хотя бы один продукт, которым славятся эти страны, составила 22%, 17% и 31% соответственно.

Чаще всего вызывали затруднение вопросы о товарах, производимых в ЮАР — 7 из 10 опрошенных не смогли назвать ни одного продукта, производимого в этой стране. Также сложности с продуктовыми ассоциациями вызвали Эфиопия и ОАЭ (55% и 53% соответственно). Те, кто называли продуктовые ассоциации, у ЮАР выделили кофе и золото, у Эфиопии — кофе, у ОАЭ — сладости.

У 55% опрошенных, затруднившихся назвать продуктовые ассоциации со странами БРИКС, уровень дохода ниже среднего. У 43% средний доход, у 31% — выше среднего.

Группы, в которых осведомленность самая низкая, а продуктовые ассоциации самые слабые — это поколение «бумеров» (1960 года рождения и старше) и поколение z (2001 года рождения и младше) — 55% и 57% не смогли назвать ни одной продуктовой ассоциации с предложенными странами.

Опрос был проведен в мае — июне 2024 года. В нем приняли участие более 1600 россиян. Изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

Ранее стало известно, производителям какой страны СНГ больше всего доверяют россияне.