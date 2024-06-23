Экономист рассказала, кто в России получает «пенсию мечты»

Немногие россияне могут рассчитывать на «пенсию мечты» — в 48 тыс. рублей. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила информацию Росстата, согласно которой на 1 января 2024 года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля. Выплаты бывшим федеральным чиновникам выше — в среднем 34 292,7 рубля.

Пенсии около 50 тыс. рублей могут быть у гражданских госслужащих, получателей корпоративных выплат в дополнение к государственным, а также у тех, кто имеет особые заслуги. По словам Ивановой-Швец, в целом таких людей совсем немного.

21 июня стало известно, что правительство РФ поддержало возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

До этого глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Ранее в Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции.