Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист рассказала, кто в России получает «пенсию мечты»

Доцент Иванова-Швец: на пенсию в 48 тыс. рублей могут рассчитывать немногие

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Немногие россияне могут рассчитывать на «пенсию мечты» — в 48 тыс. рублей. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила информацию Росстата, согласно которой на 1 января 2024 года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля. Выплаты бывшим федеральным чиновникам выше — в среднем 34 292,7 рубля.

Пенсии около 50 тыс. рублей могут быть у гражданских госслужащих, получателей корпоративных выплат в дополнение к государственным, а также у тех, кто имеет особые заслуги. По словам Ивановой-Швец, в целом таких людей совсем немного.

21 июня стало известно, что правительство РФ поддержало возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

До этого глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Ранее в Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами