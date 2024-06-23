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Стало известно, как вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля

Доцент Казанцева: с 1 июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов

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Виталий Белоусов/РИА Новости

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Об этом рассказала агентству »Прайм» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

По ее словам, плата за коммунальные услуги составляет значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения. Малоимущие слои населения чувствуют их особенно остро. Но ресурсоснабжающие организации не могут обойтись без повышения стоимости услуг.

Эксперт подчеркнула, что с учетом текущего уровня износа фондов дальнейшее промедление с ростом тарифов может обернуться снижением инвестиций, то есть — прекращением ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры.

До этого депутат Госдумы объяснила, как жильцы могут ускорить капремонт дома. Также эксперты сообщали, что в России выросла стоимость капитального ремонта многоквартирных домов на 20-25% из-за подорожания услуг и строительных материалов.

Ранее капитальный ремонт привел к обрушению стены и фундамента дома под Калининградом.

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