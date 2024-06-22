Аргентинцы стали реже покупать мясо из-за высокой инфляции в стране

Потребление говядины в Аргентине с начала года сократилось почти на 16% на фоне близкой к 300% инфляции и рецессии в стране, пишет Reuters.

По последним данным, сейчас на одного аргентинца приходится порядка 44 кг говядины в год. Для сравнения: в 2023-м показатель составлял 52 кг, а в 1950-х значение и вовсе достигало 100 кг в год.

Бедность в Аргентине растет: в крупных городах все больше людей становятся бездомными, а в бесплатных столовых растут очереди, отмечает издание. Многие семьи вынуждены сокращать потребление основных продуктов питания, включая мясо, молоко и овощи.

«Ситуация сейчас критическая. Потребители принимают решения, думая только о своих кошельках», — комментирует президент местной мясной палаты CICCRA Мигель Скьярити.

По прогнозам Скьярити, потребление мяса в Аргентине в ближайшее время продолжит оставаться на низком уровне.

В мае Центробанк Аргентины в шестой раз подряд понизил базовую процентную ставку (до 40%), игнорируя трехзначную инфляцию. Цель регулятора — сбить месячные темпы роста цен.

Ранее Китай резко увеличил закупки российской говядины.