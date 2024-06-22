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В России резко выросла стоимость краткосрочной аренды жилья на лето

«Ъ»: краткосрочная аренда квартир на лето в России подорожала на 20%

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Циан

Средняя стоимость аренды квартиры в России на короткий срок этим летом выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, до 4,9 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».

Сильнее всего за год подорожала аренда в Челябинске — на 23%, до 2,7 тыс. рублей за сутки, и Казани — на 22%, до 4,7 тыс. рублей за ночь.

Снять квартиру на день в Москве сегодня обойдется в среднем в 4,9 тыс. рублей (+16%), в Санкт-Петербурге — в 5,1 тыс. рублей (+10%).

Рост цен обусловлен двумя факторами, отметили аналитики. Во-первых, россияне в условиях санкций стали чаще путешествовать по стране, что привело к увеличению спроса на краткосрочную аренду. Во-вторых, на фоне повышенного интереса к такому формату размещения улучшилось предложение — на рынок вышли игроки, предлагающие более качественные лоты в новостройках.

Менее значительно изменились цены на отдых в российских санаториях. Средняя стоимость забронированной ночи на лето 2024 года составила 8400 рублей, что всего на 4% выше, чем в прошлом году.

Ранее эксперт объяснил, почему отдых в ОАЭ обходится россиянам дешевле Турции.

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