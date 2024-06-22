В России предложили запустить аукционы для покупки красивых автономеров

В Госдуме предложили запустить открытые аукционы для покупки красивых автомобильных номеров. С инициативой выступил вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков. Об этом пишет РИА Новости.

Введение подобных аукционов позволит получать бюджету дополнительные доходы в размере нескольких миллиардов рублей в год, заявил депутат.

Стоимость отдельных красивых номеров может варьироваться от 30 тыс. рублей до 10 млн рублей.

«Кроме того, такая система будет прозрачной и справедливой: все желающие смогут участвовать в аукционе на равных условиях, исключая коррупционные схемы», — подчеркнул Даванков.

До этого сообщалось, что с начала года доход российского бюджета от утилизационного сбора составил 292 млрд рублей. Большая часть поступлений — налог на ввозимые в страну транспортные средства. К концу 2024-го власти рассчитывают собрать 967 млрд рублей.

Ранее стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы.