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В России предложили запустить аукционы для покупки красивых автономеров

В Думе предложили запустить открытые аукционы для покупки красивых автономеров

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Госдуме предложили запустить открытые аукционы для покупки красивых автомобильных номеров. С инициативой выступил вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков. Об этом пишет РИА Новости.

Введение подобных аукционов позволит получать бюджету дополнительные доходы в размере нескольких миллиардов рублей в год, заявил депутат.

Стоимость отдельных красивых номеров может варьироваться от 30 тыс. рублей до 10 млн рублей.

«Кроме того, такая система будет прозрачной и справедливой: все желающие смогут участвовать в аукционе на равных условиях, исключая коррупционные схемы», — подчеркнул Даванков.

До этого сообщалось, что с начала года доход российского бюджета от утилизационного сбора составил 292 млрд рублей. Большая часть поступлений — налог на ввозимые в страну транспортные средства. К концу 2024-го власти рассчитывают собрать 967 млрд рублей.

Ранее стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы.

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