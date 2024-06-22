Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессор объяснил необходимость слабого рубля

Профессор Гордиенко: слабый рубль нужен для стабильности внешнеторговых операций

close
100%
Depositphotos

Кабинет министров РФ смягчил нормативы продажи валютной выручки компаниями, экспортирующими свои товары, ради ослабления рубля. О причинах данного решения рассказал профессор кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, передает «Прайм».

По словам специалиста, ослабление рубля необходимо для обеспечения стабильности внешнеторговых операций. Кроме того, этот процесс может благотворно повлиять на макроэкономику.

«Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля», — подчеркнул профессор.

Гордиенко не исключил, что российское правительство будет пытаться удержать курс рубля на запланированном министерством экономического развития уровне. Речь идет о курсе 90,1 рубля за американский доллар в текущем году и 91,1 рубля за американский доллар в начале 2025 года.

21 июня кабинет министров РФ смягчил требования об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Теперь компании должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% имеющейся в их распоряжении иностранной валюты. Изначально этот порог составлял 80%.

Ранее эксперт дала небольшим компаниям советы по выходу на зарубежные рынки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами