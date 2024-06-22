Профессор объяснил необходимость слабого рубля

Кабинет министров РФ смягчил нормативы продажи валютной выручки компаниями, экспортирующими свои товары, ради ослабления рубля. О причинах данного решения рассказал профессор кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, передает «Прайм».

По словам специалиста, ослабление рубля необходимо для обеспечения стабильности внешнеторговых операций. Кроме того, этот процесс может благотворно повлиять на макроэкономику.

«Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля», — подчеркнул профессор.

Гордиенко не исключил, что российское правительство будет пытаться удержать курс рубля на запланированном министерством экономического развития уровне. Речь идет о курсе 90,1 рубля за американский доллар в текущем году и 91,1 рубля за американский доллар в начале 2025 года.

21 июня кабинет министров РФ смягчил требования об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Теперь компании должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% имеющейся в их распоряжении иностранной валюты. Изначально этот порог составлял 80%.

Ранее эксперт дала небольшим компаниям советы по выходу на зарубежные рынки.