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«Аэрофлот» планирует значительно поднять зарплаты пилотам

«Аэрофлот» поднимет пилотам зарплаты на 30% с октября

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Аэрофлот» поднимет пилотам государственной компании зарплаты на 30% с конца октября 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы компании Сергея Александровского по итогам встречи с пилотами.

«В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года», — заявил Александровский.

Уточняется, что расчет зарплаты будет зависеть от количества часов за полный месяц работы — так, за 70 часов в месяц командиры экипажей широкофюзеляжных самолетов будут получать 624 тыс. рублей, а вторые пилоты – 407 тыс. рублей.

Меньшую зарплату будут получать члены экипажа узкофюзеляжных самолетов, однако и для тех, и для других категорий налет 85 часов в месяц принесет заметное повышение зарплаты.

До этого глава «Аэрофлота» рассказал о кадровой политике авиакомпании.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ платят самую высокую зарплату

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