В ЕС назвали сроки получения Украиной первого транша средств от активов России

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш средств от замороженных активов России до конца лета. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мероприятиям будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро к летним каникулам», — сказал чиновник.

По его словам, в первую очередь внимание будет сосредоточено на использовании этих средств в военную поддержку Украины.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Украине за их счет. В этом же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее Путин заявил, что любые попытки Запада изъять российские активы не останутся безнаказанными.